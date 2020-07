Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait fixé un grand objectif pour cet été !

Publié le 8 juillet 2020 à 22h15 par H.G. mis à jour le 8 juillet 2020 à 22h19

Alors que la prochaine fenêtre estivale des transferts pourrait bien être marquée par une baisse globale des dépenses après le passage de la pandémie de COVID-19, le Qatar en aurait profité pour faire passer une consigne bien spécifique à Leonardo concernant le recrutement.

Pour ce mercato estival 2020, Leonardo semble avoir déjà identifié les secteurs de jeu à renforcer en priorité. Une fois encore, le milieu de terrain sera l’un des principaux chantiers du directeur sportif du PSG puisqu’il souhaiterait la venue de non pas un, mais de deux joueurs dans l’entrejeu. Dans cette optique, comme le10sport.com vous l’a révélé, le Brésilien a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité. Parallèlement, Leonardo aura pour objectif de renforcer d’autres secteurs identifiés comme des faiblesses cette saison, et notamment le côté droit de la défense après le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, tout en ayant pour but d'éventuellement recruter un successeur à Thiago Silva, une doublure à Mauro Icardi et un deuxième portier pour suppléer Keylor Navas si jamais le PSG ne lève pas l’option d’achat de Sergio Rico auprès du FC Séville. Et il se pourrait qu'une contrainte intervienne dans le travail de Leonardo, et ce directement sous consigne de Doha, à savoir celle de recruter des joueurs français.

Un mercato estival aux accents français du côté du PSG ?