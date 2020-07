Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore un espoir pour ce défenseur de Ligue 1 ?

Publié le 8 juillet 2020 à 18h15 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, l’OM penserait notamment à Axel Disasi. Et pour le joueur de Reims, rien ne serait encore fait…

Après Pape Gueye, André Villas-Boas veut continuer à renforcer son effectif. Et l’une des priorités de l’entraîneur de l’OM est notamment de renforcer sa défense centrale. Pour cela, plusieurs pistes ont été révélées ces dernières heures. L’un des objectifs mènerait du côté de Dortmund avec un intérêt pour Leonardo Balerdi. Alors que l’Argentin plairait à Villas-Boas, il existerait aussi d’autres solutions puisque les noms de Jean-Clair Todibo (FC Barcelone) et Axel Disasi (Reims) sont également revenus. Toutefois, en ce qui concerne ce dernier, cela semble déjà joué. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé ce mercredi, Disasi est promis à l’AS Monaco, qui a raflé la mise grâce notamment à une offre de 17M€.

Un dossier pas encore bouclé ?