Mercato - PSG : Le dossier Sandro Tonali serait complètement relancé...

Publié le 9 juillet 2020 à 13h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG depuis plusieurs mois, l’international italien de Brescia Sandro Tonali semble plus que jamais promis à l’Inter Milan. Cependant, de récentes révélations venues d’Italie pourraient totalement relancer le dossier…

L’avenir de Sandro Tonali ne semble toujours pas joué d’avance. Comme révélé par le10sport.com , Sandro Tonali est promis à l’Inter Milan, qui a déjà trouvé un accord avec le joueur. Cependant, les négociations traînent : Antonio Conte et ses hommes ne proposent que 35M€ pour la pépite de Brescia, là où Massimo Cellino en demande 50. Ces exigences permettent à Leonardo d’entretenir l’espoir de recruter la pépite italienne pour venir renforcer son milieu de terrain au PSG, mais il ne serait pas le seul à rester à l’affût dans ce dossier…

Le Milan AC de nouveau dans la course ?

Ains, comme révélé par le Corriere della Sera , Sandro Tonali pourrait faire volte-face concernant son avenir. En effet, l’international italien, qui a déjà trouvé un accord de principe avec l’Inter, est un grand supporter du Milan AC. Et les Rossoneri pourraient relancer le dossier, puisque l’accord entre l’Inter et Brescia tarde toujours à arriver. L’idée des dirigeants milanais serait de tout tenter pour recruter l’international italien afin de le chiper au nez et à la barbe des grands rivaux Nerazzuri , et ainsi réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. Si l’intérêt du Milan AC est bien réel pour la pépite de Brescia, celui de la Juventus serait désormais inexistant, puisque les Bianconeri se seraient retirés de la course pour le faire signer. Une bonne nouvelle pour Leonardo…

L’Inter reste confiant