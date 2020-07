Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un fol espoir pour Kamara !

Publié le 10 juillet 2020 à 11h15 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille semble dans l'obligation de vendre plusieurs de ses meilleurs éléments, André Villas-Boas ne désespère pas de conserver Boubacar Kamara.

L'été de l'Olympique de Marseille devrait être rythmé par les ventes. En effet, le club phocéen doit renflouer ses caisses et attendrait quasiment 60M€ en ventes de joueurs. Par conséquent, les grosses valeurs marchandes de l'effectif seront sur le marché, ce qui concerne en particulier trois joueurs de l'effectif : Duje Caleta-Car, Morgan Sanson et Boubacar Kamara. C'est d'ailleurs ce dernier qui devrait permettre à l'OM de récupérer la plus grosse somme grâce à son âge, sa polyvalence et bien sûr son talent et sa marge de progression. Cependant, André Villas-Boas espère bien réussir à conserver son jeune défenseur déjà très convoité, notamment en Premier League, où Everton l'apprécie comme révélé par le10sport.com.

Villas-Boas veut garder Kamara