Mercato - OM : André Villas-Boas fait une grosse annonce pour son avenir !

S'il a décidé de rester à l'OM, André Villas-Boas voit son contrat prendre fin en juin 2021. Et alors qu'il a refusé une première prolongation, le technicien portugais ne ferme pas la porte à l'idée d'aller au-delà de son bail.

L'avenir d'André Villas-Boas a été un sujet brûlant durant le printemps. Et pour cause, Andoni Zubizarreta a quitté l'OM, et le technicien portugais n'a jamais caché qu'il liait son futur à son directeur sportif. Finalement convaincu par ses joueurs et sa direction, l'ancien entraîneur de Chelsea est revenu sur sa décision a finalement décidé d'honorer sa dernière année de contrat. Malgré tout, André Villas-Boas a refusé une prolongation soumise par Jacques-Henri Eyraud afin d'étendre son bail jusqu'en 2022 avec une saison supplémentaire en option. Par conséquent, l'avenir du Portugais, qui a plusieurs fois répété qu'il lui restait quatre ans à entraîner, reste flou à moyen terme. Mais il n'écarte pas l'hypothèse de rester un peu plus longtemps à l'OM.

Villas-Boas ne ferme pas la porte à une prolongation