Mercato - OM : Villas-Boas pourrait réaliser «un joli coup» avec «un très grand espoir» !

Publié le 10 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

En quête d'un renfort défensif afin d'épauler Alvaro Gonzalez la saison prochaine, André Villas-Boas s'intéresserait à Jean-Clair Todibo, et ce serait une belle affaire.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pape Gueye au milieu de terrain, l'Olympique de Marseille est en quête d'un nouveau défenseur central. Et pour cause, le départ de Duje Caleta-Car est envisagé du côté du club phocéen, et Boubacar Kamara évoluant le plus souvent au milieu de terrain désormais, Alvaro Gonzalez n'aurait que le jeune Lucas Perrin pour l'épauler. Dans cette optique, le nom de Leonardo Balerdi revient avec insistance. Mais en plus du défenseur du Borussia Dortmund, André Villas-Boas envisagerait de se faire prêter Jean-Clair Todibo. Une excellente affaire d'après le journaliste toulousain Jean-Baptiste Jammes.

Todibo, le joli coup de l'OM ?