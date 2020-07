Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tente un gros coup… au FC Barcelone !

Publié le 9 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Avec les possibles départs de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car cet été, l’OM aura besoin de sang neuf en attaque. Et pour se faire, André Villas-Boas voudrait aller piocher au FC Barcelone.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM aura impérativement besoin de vendre cet été pour renflouer les caisses, et les profils disposant de belles valeurs marchandes sont déjà ciblés en interne : Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourraient quitter le club phocéen. Les deux derniers pourraient donc laisser orpheline la charnière centrale de l’OM, qui vient de d’accueillir Alvaro Gonzalez sous la forme d’un transfert définitif. Mais qui accompagnera alors le défenseur espagnol ?

L’OM tente le coup Todibo

Comme l’a révélé Foot Mercato, l’OM aurait coché le nom de Jean-Clair Todibo (20 ans) pour renforcer son secteur défensif cet été. Prêté ces derniers mois par le club catalan à Schalke 04, Todibo ne devrait pas être recruté par le club allemand puisque Barcelone réclame pas moins de 25M€ pour envisager un départ du jeune défenseur français. Reste donc à savoir si André Villas-Boas aura les moyens de lutter dans ce dossier.