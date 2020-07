Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Di Maria totalement relancé... par Lavezzi ?

Publié le 10 juillet 2020 à 7h45 par B.C.

Alors qu'il vient de fêter ses 35 ans, Ezequiel Lavezzi songerait à sortir de sa retraite pour s'engager en faveur de Rosario Central, le club formateur d'Angel Di Maria. Un grand come-back qui pourrait influencer l'avenir de l'attaquant du PSG.

Arrivé au début du projet QSI, personne n'a oublié Ezequiel Lavezzi au PSG. L'attaquant argentin a évolué dans la capitale entre 2012 et 2016 avant de partir en Chine, au Hebei China Fortune. En novembre dernier, il annonçait prendre sa retraite à l'âge de 34 ans, l'occasion pour lui de passer plus de temps à Paris, une ville qu'il affectionne, et de côtoyer les joueurs du PSG avec qui il est resté proche. Mais à peine quelques mois après avoir rangé les crampons, Lavezzi s'interrogerait sur son avenir, et cela pourrait également influencer celui d'Angel Di Maria (32 ans).

Lavezzi et Di Maria réunis à Rosario Central ?