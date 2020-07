Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel est bien parti pour plomber un grand d’Europe !

Publié le 10 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE est déterminée à arracher Wesley Fofana des griffes de l’ASSE cet été, Claude Puel a mis son véto dans ce dossier en souhaite impérativement garder son jeune protégé.

Prolongé jusqu’en 2024 par l’ASSE en avril dernier, Wesley Fofana (19 ans) est l’un des talents les plus prometteurs de l’effectif actuel des Verts. Le jeune défenseur central (ou milieu défensif), pur produit du centre de formation de l’ASSE, dispose d’ailleurs d’une très belle cote sur le marché étranger : Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité ces derniers mois les intérêts du RB Leipzig, du Milan AC ainsi que d’une écurie de Premier League. Mais Puel a déjà tranché pour Fofana…

Le Milan AC est déterminé pour Fofana, mais Puel bloque tout

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité jeudi, le Milan AC est toujours autant déterminé à recruter Wesley Fofana et revient à la charge auprès de l’ASSE. Toutefois, Claude Puel a posé son véto et souhaite impérativement conserver son jeune défenseur central au club pour la saison prochaine. Et malgré sa détermination, le Milan AC pourrait donc être plombé par l’entraîneur de l’ASSE.