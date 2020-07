Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme danger qui se précise pour Kamara…

Publié le 10 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Déjà très courtisé à l’étranger alors que l’OM n’aura pas d’autres choix que de le vendre en cas de belle offre cet été, Boubacar Kamara figurerait toujours sur les tablettes… du PSG !

« Pour moi, ce serait un rêve et un objectif de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué, je la regardais petit depuis les tribunes. Avoir cette musique au Vélodrome, ce serait magique. Donc si on est y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous faire de dessin », avait indiqué Boubacar Kamara dès le mois de février dernier, affichant donc clairement son envie de rester à l’OM cet été. Pourtant, alors que Jacques-Henri Eyraud a besoin de boucler plusieurs ventes au plus vite pour remplir les caisses du club phocéen, Kamara fait partie des valeurs marchandes les plus intéressantes de son effectif. Et le jeune défenseur de l’OM pourrait même rester en Ligue 1 en cas de départ…

Le PSG n’oublie pas Kamara

En effet, comme l’a révélé L’Equipe jeudi, le PSG aurait toujours des vues sur Boubacar Kamara et pourrait donc jouer un sacré coup à l’OM en attirant l’un de ses minots dans son effectif cet été. Le Qatar aurait fait passer une directive assez claire à Leonardo, lui demandant d’axer principalement son recrutement sur des joueurs français pour des questions économiques mais également de quota pour la liste de l’effectif en Ligue des Champions. Et si le PSG venait à mettre une offre attrayante sur la table, l’OM n’aurait d’autre choix que de laisser filer Kamara chez son ennemi juré.