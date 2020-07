Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine star recrutée pourrait bien être…

Publié le 10 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des grandes priorités du PSG pour cet été, Sergej Milinkovic-Savic devrait bel et bien quitter la Lazio Rome cet été. Une aubaine pour Leonardo ?

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, Leonardo multiplie les échanges avec Mateja Kezman, l’agent de Sergej Milinkovic-Savic, qu’il connaît très bien. Un avantage de premier choix pour le directeur sportif du PSG, qui a fait du milieu de terrain de la Lazio Rome l’une de ses priorités absolues pour renforcer l’entrejeu cet été. Et visiblement, même la direction du club italien semble s’être fait une raison pour Milinkovic-Savic…

La Lazio n’arrivera pas à retenir Milinkovic-Savic

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport jeudi, la Lazio Rome ne se voile pas la face concernant l’avenir de Sergej Milinkovic-Savic et aurait parfaitement conscience que l’international serbe quittera le club durant le mercato estival. Avec un prix de vente fixé à 80M€, la Lazio entend tout de même récupérer un joli pactole et faire jouer la concurrence dans ce dossier puisqu’en plus, du PSG, Manchester United et Chelsea seraient également positionnés. Reste à savoir si Leonardo raflera la mise.