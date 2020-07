Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent pour Leonardo avec ce crack ?

Publié le 10 juillet 2020 à 0h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer le côté droit de la défense du PSG cet été, l’international américain de l’Ajax Amsterdam Sergino Dest aurait de nombreux prétendants à travers l’Europe. Et un nouveau cador européen aurait fait son entrée dans ce dossier…

Sergino Dest n’en finit plus d’épater les observateurs du football. Auteur d’une grosse saison à l’Ajax Amsterdam, où il a réussi à s’imposer en tant que titulaire quasi-indiscutable, l’international américain est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qui souhaiterait (encore) faire ses emplettes chez les Lanciers . Leonardo ciblerait également le crack de l’Ajax, alors que le PSG a cruellement besoin de se renforcer dans ce secteur de jeu après le départ libre de Thomas Meunier. Dans une interview pour Bleacher Report , l’international américain révélait q’il rêvait de jouer pour les Blaugrana . Cependant, un nouveau cador aurait fait son entrée dans ce dossier…

La Juventus également sur le coup ?