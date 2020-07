Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Beckham tente sa chance avec un joueur du Barça !

Publié le 10 juillet 2020 à 1h00 par B.C.

Alors que l'avenir d'Arturo Vidal reste incertain, David Beckham, président de l'Inter Miami, aurait approché le milieu du Barça pour lui faire part de son intérêt. Un challenge qui pourrait intéresser le Chilien, même si ce dernier a l'esprit ouvert pour son avenir.

Arthur Melo n'est pas l'unique milieu de terrain du FC Barcelone qui pourrait faire ses valises cet été. Comme l'hiver dernier, l'avenir d'Arturo Vidal apparaît incertain, lui qui verra son contrat prendre fin en juin 2021. Le Chilien resterait dans le viseur de l'Inter Milan, tout en ayant quelques pistes exotiques. Dernièrement, Quique Setién n'a pas caché que le joueur de 33 ans était important à ses yeux : « Il nous apporte beaucoup. Il est toujours prêt à faire une course, à aider les coéquipiers. C’est une chance d’avoir des joueurs comme lui durant un match. Arturo a de grandes chances de continuer, il a encore un contrat. Je compte sur lui, comme sur tous mes joueurs ».

Vidal approché par Beckham, et désireux de retrouver les siens