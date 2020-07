Mercato - Real Madrid : Un atout de taille pour Lampard dans ce dossier à 100M€ ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Contractuellement lié au Bayer Leverkusen jusqu’en 2022, Kai Havertz pourrait rejoindre Chelsea dans quelques semaines. Le vestiaire de Frank Lampard s'activerait d'ailleurs dans ce dossier.

Le 19 mai dernier, Le 10 Sport vous révélait que Zinedine Zidane appréciait grandement le profil de Kai Havertz et qu’il souhaitait le voir prochainement intégrer son effectif au Real Madrid. Depuis, de nombreux médias s’accordent à dire que la pépite du Bayer Leverkusen serait plutôt en partance vers Londres pour rejoindre le club de Chelsea cet été. Après Timo Werner, un nouveau talent de Bundesliga pourrait intégrer les rangs de Frank Lampard dans les prochaines semaines. Et c’est d’ailleurs un ancien pensionnaire de l’élite allemande qui faire pencher la balance en faveur de Chelsea...

Selon les informations de Christian Falk, journaliste allemand pour BILD , révélées sur son compte Twitter , Antonio Rüdiger, joueur de Chelsea, serait en contact permanent avec Kai Havertz ces dernières semaines pour tenter de le convaincre de le rejoindre. Un atout de taille donc pour Frank Lampard qui pourrait ainsi faciliter au moment de boucler un accord dans ce dossier annoncé à 100M€. La colonie allemande de Chelsea pourrait ainsi peser dans la balance. Havertz portera-t-il les couleurs des Blues la saison prochaine ? Réponse dans les prochaines semaines.

Update @kaihavertz29 & @ChelseaFC: Agent Rudi is on his new mission! True: @ToniRuediger is in contact with Havertz since a couple of weeks and tries to convince him