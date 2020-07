Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le gros coup de l’été de Zidane pourrait être…

Publié le 10 juillet 2020 à 6h45 par T.M.

Face au contexte actuel, le Real Madrid pourrait finalement plutôt calme cet été. A moins que les Merengue ne saisissent une grosse opportunité sur le marché des transferts…

Le coronavirus n’a pas épargné les finances des clubs européens et les plus grosses écuries du Vieux Continent n’ont également pas été épargnées. Face à cette situation actuelle, le Real Madrid pourrait donc ne pas faire de folies cet été, remettant alors à l’été 2021 ces gros dossiers à l’instar de Kylian Mbappé. Après avoir dépensé plus de 300M€ l’été dernier, les Merengue pourraient donc être calmes. Zinedine Zidane pourrait ainsi devoir patienter afin de renforcer son effectif, mais une opportunité XXL pourrait être impossible à refuser pour le Real Madrid.

Kanté sur le départ ?