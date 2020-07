Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Deux grands d’Europe débarquent pour Ikoné !

Publié le 10 juillet 2020 à 12h45 par La rédaction

Après avoir clairement franchi un cap du côté du LOSC, Jonathan Ikoné se retrouve dans le viseur de gros grosses écuries européennes. Voici nos révélations.

Sur le point de finalisation la double vente de Gabriel et Osimhen du côté de Naples, le LOSC pourrait ouvrir un autre dossier dans les jours ou semaines à venir. En effet, selon nos sources, deux grands clubs européens viennent d’entrer en scène pour une autre perle de l’effectif lillois : Jonathan Ikoné.

Chelsea et l’Inter Milan discutent pour Ikoné

Selon nos informations, Jonathan Ikoné se retrouve dans le viseur de Chelsea et de l’Inter Milan. Les deux clubs sont clairement positionnés auprès du joueur et du LOSC. Et nos sources indiquent même que les premières discussions viennent de commencer. Il est trop tôt pour parler d’offre ou de départ mais l’intérêt de Chelsea comme de l’Inter Milan est suffisant pour que le dossier soit à prendre très au sérieux…