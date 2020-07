Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie forte sur le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 10 juillet 2020 à 10h30 par A.D.

Le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez sa grande priorité pour préparer la succession de Luis Suarez. Alors que le buteur argentin est annoncé avec insistance du côté du Barça, Giuseppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, s'est agacé.

Alors qu'il a déjà fêté ses 33 ans et qu'il est de moins en moins épargné par les pépins physiques, Luis Suarez ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, le club catalan s'activerait en coulisses pour dénicher son successeur. Pour mener à bien cette mission, le Barça aurait identifié plusieurs profils et fait de Lautaro Martinez sa grande priorité. Toutefois, l'écurie blaugrana, fortement touché par la crise du coronavirus, n'aurait pas les ressources nécessaires pour satisfaire les demandes de l'Inter. Peu emballé par l'idée de se séparer de Lautaro Martinez, les Nerazzurri n'exigeraient pas moins de 111M€ pour son transfert, soit le montant de sa clause libératoire.

«Nous en avons trop parlé»