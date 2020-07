Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jordan Amavi sur le départ ? Il répond !

Publié le 10 juillet 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM et que ses dirigeants ont besoin de liquidités, Jordan Amavi semble très serein sur son avenir au club.

Au même titre que Florian Thauvin ou encore Valère Germain, Jordan Amavi se trouve dans une situation assez spéciale puisque le latéral gauche français n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM. Et alors que le club phocéen se trouve dans une situation financière très délicate, Amavi pourrait donc logiquement être concerné par une vente durant le mercato estival. Mais le joueur de 26 ans ne semble clairement pas envisager un départ de l’OM dans les semaines à venir…

« Je suis là, sauf si on me met à la porte »