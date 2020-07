Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La promesse de McCourt à Villas-Boas qui pourrait chambouler la vente de l'OM !

Publié le 10 juillet 2020 à 9h15 par A.M.

Alors que la vente de l'OM fait grandement parler ces dernières semaines, André Villas-Boas assure que Frank McCourt a toujours l'intention d'investir au sein du club phocéen.

Longtemps annoncé sur le départ, suite à l'éviction d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement décidé de poursuivre l'aventure sur le banc de l'Olympique de Marseille. Comment expliquer un tel revirement de situation ? Les joueurs ont tout d'abord eu un rôle crucial en convaincant le technicien portugais également impatient à l'idée de disputer la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout. En effet, Frank McCourt s'est aussi personnellement investi auprès d'André Villas-Boas afin de le convaincre de rester à l'OM. L'homme d'affaires américain a ainsi promis à son entraîneur qu'il comptait poursuivre son investissement au sein du club phocéen, mais le fair-play financier freine ses ambitions. C'est ce que raconte André Villas-Boas dans les colonnes de L'Equipe .

La promesse de McCourt à Villas-Boas