Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant se prononce sur la piste Edinson Cavani !

Publié le 10 juillet 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors qu’il n'appartient plus au PSG, Edinson Cavani pourrait rebondir à l'AS Rome cet été. Gaston Fernandez, qui fait partie d’un projet de reprise du club italien, s’est exprimé à propos de Cavani.

Depuis la fin de son contrat fin juin avec le PSG, Edinson Cavani est officiellement un joueur libre de tout contrat, et il peut donc s'engager avec le club de son choix. Le buteur uruguayen serait d’ailleurs pas mal sollicité puisque l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid ainsi que l'AS Rome auraient manifesté leur intérêt depuis un certain temps pour Cavani. La piste menant au club de la Louve serait d’ailleurs une piste très sérieuse et Gaston Fernandez, qui ferait partie d’une équipe candidate à la reprise du club, a évoqué le dossier Cavani.

Gaston Fernandez confirme des contacts pour Cavani