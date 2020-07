Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement inattendu pour Lautaro Martinez ?

Publié le 10 juillet 2020 à 8h30 par A.D. mis à jour le 10 juillet 2020 à 8h31

Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le Barça voudrait absolument s'attacher les services de Lautaro Martinez. Toutefois, le club catalan ne devrait pas revenir à la charge avant aout ou septembre.

Très performant sous les couleurs de l'Inter, Lautaro Martinez aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Alors que Luis Suarez a déjà soufflé ses 33 bougies, le club catalan serait déjà en quête de son successeur et voudrait miser en priorité sur le buteur argentin. Toutefois, le Barça serait en difficulté sur ce dossier pour deux raisons. D'une part, l'Inter se montrerait intransigeant et ne voudrait pas céder Lautaro Martinez à moins de 111M€, soit le montant de sa clause libératoire. D'autre part, la crise provoquée par le coronavirus aurait fortement touché les caisses du Barça, qui n'aurait pas du tout les moyens de répondre aux attentes des Nerazzurri . Et cette situation aurait poussé Eric Abidal a changer totalement ses plans.

Un assaut remis à plus tard pour Lautaro Martinez ?