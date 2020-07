Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalidou Koulibaly a tranché pour son avenir !

Publié le 10 juillet 2020 à 7h15 par B.C.

Après 6 saisons au Napoli, Kalidou Koulibaly aurait fait savoir à Aurelio De Laurentiis qu'il souhaitait quitter le club cet été.

Avec le départ acté de Thiago Silva, le PSG va devoir se lancer sur les traces d'un nouveau défenseur central en vue de la saison prochaine. Parmi les cibles de Leonardo, on retrouve notamment Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais du Napoli est l'un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste, mais ce dossier semble trop coûteux pour le club de la capitale. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, c'est donc vers la Premier League que pourrait se diriger le joueur de 29 ans, puisque Liverpool et Manchester United le suivent attentivement. Et cela tombe bien, Kalidou Koulibaly souhaite vivement quitter Naples.

Koulibaly serait catégorique pour son avenir