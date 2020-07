Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait dépouiller un club de Ligue 1…

Publié le 10 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En plus de ses intérêts de longue date pour Eduardo Camavinga et Hamari Traoré, le PSG songe désormais à un autre jeune talent du Stade Rennais : Faitout Maouassa.

Maintenant que le PSG a bouclé le recrutement définitif de Mauro Icardi et la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa, les priorités de Leonardo sont bien définies pour cet été : le directeur sportif parisien souhaite attirer une grosse pointure au milieu de terrain ainsi qu’un latéral droit pour assurer la succession de Thomas Meunier. Et parmi les nombreux profils évoqués ces dernières semaines pour le PSG, deux appartiennent au Stade Rennais : Eduardo Camavinga pour l’entrejeu, et Hamari Traoré en défense. Mais ce n’est pas tout…

Le PSG cible un troisième joueur de Rennes !

Comme l’a révélé L’Equipe jeudi, le PSG aurait également des vues sur… Faitout Maouassa ! Le latéral gauche, auteur d’une très bonne saison avec le Stade Rennais, entrerait dans le nouveau plan instauré par les dirigeants du Qatar et consisterait à recruter un maximum de joueurs formés en France, pour une question économique et de quota en Ligue des Champions. Reste à savoir si le PSG arrivera à recruter Camavinga, Traoré et Maouassa cet été…