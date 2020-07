Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bientôt une menace en moins pour Karim Benzema ?

Publié le 10 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Luka Jovic pourrait être vendu l’été prochain. Ce qui conforterait encore un peu plus Karim Benzema dans son statut d’intouchable…

« C’est un jeune joueur, et nous comptons sur lui pour l’année prochaine », a indiqué Zinedine Zidane jeudi en conférence de presse au sujet de Luka Jovic, excluant donc la possibilité d’un départ pour le buteur serbe l’été prochain. Pourtant, alors qu’il avait coûté pas moins de 60M€ au Real Madrid l’été dernier, Jovic n’a jamais réussi à convaincre ces derniers mois en Espagne, évoluant dans l’ombre de Karim Benzema. D’ailleurs, la presse espagnole condamne déjà l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort…

Jovic sur le départ ?

Comme l’a révélé Marca jeudi, un départ de Luka Jovic serait plus que jamais dans les tuyaux au Real Madrid, et le club merengue serait disposé à étudier toutes les offres qui se présenteront pour le buteur serbe. Un éventuel départ qui devrait donc conforter encore davantage Karim Benzema dans son statut de buteur phare de la Casa Blanca, et qui éloignerait donc la menace Luka Jovic.