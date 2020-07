Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Camavinga… Et si le gros coup de Zidane était N’Golo Kanté ?

Publié le 9 juillet 2020 à 18h30 par T.M.

Toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour son Real Madrid, Zinedine Zidane suit de près Paul Pogba ou encore Eduardo Camavinga. Une liste à laquelle il faudrait toutefois rajouter N’Golo Kanté, actuellement à Chelsea.

Revenu sur le banc du Real Madrid l’année dernière, Zinedine Zidane avait réclamé certaines garanties en terme de recrutement à Florentino Pérez. L’une des priorités était notamment de faire venir Paul Pogba pour renforcer l’entrejeu. Finalement, Manchester United a retenu son joueur et les Merengue ont dû se faire une raison dans ce dossier, qui n’a toutefois pas été jeté à la poubelle. En effet, le nom de Pogba figure toujours dans les petits papiers de la Casa Blanca, alors que Le 10 Sport vous révélait dernièrement des contacts entre Zidane et Mino Raiola. Zizou pourrait alors enfin avoir son renfort tant attendu au milieu de terrain… à moins qu’il ne se tourne vers Eduardo Camavinga. En effet, à 17 ans, le joueur de Rennes a fait forte impression cette saison, au point de taper dans l’oeil du Real Madrid, qui imagine ainsi l’avenir avec le Rennais dans l’entrejeu.

Kanté sur le départ !

La saison prochaine, le milieu de terrain du Real Madrid pourrait donc prendre un accent français. Mais ce n’est ni Paul Pogba, ni Eduardo Camavinga qui pourrait venir rejoindre l’effectif de Zinedine Zidane. C’est finalement un autre Tricolore qui pourrait débarquer chez les Merengue en la personne de N’Golo Kanté. Selon les informations du Daily Express , le Real Madrid garderait bel et bien à l’oeil le protégé de Frank Lampard à Chelsea. Il faut dire que chez les Blues, plusieurs départs seraient à prévoir dans les semaines à venir. En effet, après les arrivées de Timo Werner et Hakim Ziyech, le club londonien veut désormais attirer Kai Havertz. Pour cela, il faut de l’argent et une vente de N’Golo Kanté pourrait ainsi être envisagée à l’occasion de ce mercato estival. Le Real Madrid saisira-t-il alors cette opportunité ? Réponse dans les semaines à venir…

Impossible pour Pogba ?

En se concentrant sur N’Golo Kanté, le Real Madrid pourrait alors faire une croix pour Paul Pogba, un dossier qui serait toutefois voué à l’échec à en croire les derniers échos. Bien que le Français resterait la priorité de Zinedine Zidane selon Frédéric Hermel, son avenir pourrait finalement continuer à s’inscrire du côté de Manchester United. Au contraire d’il y a quelques mois, le joueur de 27 ans envisagerait désormais de continuer l’aventure avec les Red Devils, pensant même à prolonger son contrat. D’ailleurs, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, les discussions auraient été ouvertes entre Manchester United et Mino Raiola, agent de Pogba, pour évoquer cette prolongation. Une première offre est désormais attendue.