Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans le dossier Skriniar ?

Publié le 9 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer une défense décimée cet été, l’international slovaque de l’Inter Milan Milan Skriniar était initialement déclaré intransférable par la direction des Nerazzuri. Cependant, la donne pourrait bien avoir changé…

L’avenir de Milan Skriniar remis en cause par Antonio Conte ? Alors que l’international slovaque réalise encore une saison de haut vol avec l’Inter Milan, ce dernier était considéré comme intouchable par la direction des Nerazzuri depuis de nombreux mois. Un statut qui ne faisait pas les affaires de Leonardo, qui l’aurait notamment ciblé pour venir remplacer Thiago Silva et Tanguy Kouassi au PSG, ni celles de Zinedine Zidane, qui chercherait toujours à recruter le puissant défenseur central de 25 ans au Real Madrid. Cependant, le statut de l’international slovaque pourrait bien avoir changé, et ce dossier pourrait donc être complètement relancé…

Skirniar désormais sur le marché ?