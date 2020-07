Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un géant anglais pour mettre fin au calvaire d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 9 juillet 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Manchester United ne voudrait pas faire de folies excessives lors du mercato estival et pourrait mettre de côté le dossier Jadon Sancho. Le club mancunien pourrait ainsi se tourner vers Ousmane Dembélé, nettement moins cher et en difficulté au FC Barcelone.

Au moment de débuter la nouvelle saison de football en août dernier, aucun dirigeant n’imaginait qu’une crise sanitaire allait provoquer l’arrêt de l’ensemble des compétitions sportives et causer ainsi de lourdes pertes financières aux clubs de football. Pour exemple, le FC Barcelone a du faire preuve d’ingéniosité pour finaliser le transfert de Miralem Pjanic en incluant dans l’opération Arthur. Mais ce n’est pas tout puisque la formation blaugrana devrait attendre 2021 avant de nouveau tenter le coup pour Neymar. Situation identique du côté de Manchester United. Affaibli par les retombées de la crise sanitaire, le club mancunien pourrait être contraint de laisser des dossiers d’envergure sur le côté à l’instar de celui de Jadon Sancho.

Le transfert de Sancho en danger

Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité le 8 juin dernier, le Real Madrid à coché le nom de Jadon Sancho sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2022. Mais le club madrilène devra se montrer convaincant puisque le jeune joueur anglais figure également sur les tablettes de Manchester United. Les dirigeants mancuniens voudrait rapatrier Jadon Sancho lors du prochain mercato estival, mais pourraient se heurter à l’exigence du Borussia Dortmund. En effet, The Express annonçait que le club de la Ruhr attendait au moins 120M€ dans ce dossier. Une somme élevée alors que les finances des clubs de football ont été durement touchées. L’heure est donc à l’économie pour les formations et notamment pour Manchester United qui chercherait à limiter ses dépenses et qui pourrait investir seulement 55M€ cet été selon The Athletic . Autrement dit, les Red Devils devront se séparer de joueurs s’ils veulent répondre à la demande du Borussia Dortmund. Ainsi, selon le média, le club anglais pourrait vendre Alexis Sanchez, Chris Smalling, Jesse Lingard, Diogo Dalot, Marcos Rojo et Phil Jones pour financer l’arrivée de Jadon Sancho. Mais le temps presse pour Manchester United puisque selon Bild , la direction du Borussia Dortmund aurait posé un ultimatum aux prétendants du joueur anglais en leur indiquant qu’ils avaient jusqu’au 10 août pour trouver un accord. En cas d’échec dans ce dossier, les responsables mancuniens auraient prévu un plan B.

Dembélé comme alternative ?