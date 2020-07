Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En recalant Neymar, Bartomeu avait une idée derrière la tête…

Publié le 9 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

Ce mardi, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, a quasiment écarté le retour de Neymar. Une déclaration qui aurait également eu un autre but. Explications.

Avec les répercussions financières du coronavirus, le FC Barcelone a dû revoir ses plans pour cet été. Conséquence, le retour de Neymar en Catalogne serait quasiment impossible. Dans un entretien accordé à RAC1 , Josep Maria Bartomeu l’a d’ailleurs confirmé, assurant : « Neymar ? C'est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs ». Ce n’est donc pas cet été que l’on devrait voir le joueur du PSG revenir au Camp Nou. Un nouvel échec avec Neymar qui doit en décevoir certains, en revanche, cette sortie a dû en rassurer d’autres…

Neymar, Griezmann… Le plan de Bartomeu !