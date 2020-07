Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de gueule poussé en interne par Antoine Griezmann ?

Publié le 8 juillet 2020 à 10h00 par T.M.

Ce mardi, Maud Griezmann aurait rencontré la direction du FC Barcelone pour mettre les choses à plat face à la situation actuelle. L’occasion pour le Français de pousser un coup de gueule concernant les décisions de ses dirigeants.

Face au malaise entourant sa situation au FC Barcelone, Antoine Griezmann avait besoin de réponse. Après avoir perdu sa place de titulaire lors des dernières rencontres dans l’équipe de Quique Setien, le Français voulait donc savoir ce qu’il en était auprès de sa direction. Maud Griezmann, soeur et agent du joueur de 29 ans, était donc attendu en Catalogne pour s’asseoir autour d’une table avec les hommes forts du Barça. Une réunion qui se serait tenue ce mardi. Et comme l’a expliqué Florent Torchut, journaliste pour L’Equipe , cela se serait bien passé. Les Blaugrana auraient ainsi rassuré Griezmann sur le fait qu’il était un joueur important et qu’il n’était pas question de s’en séparer cet été. Les rumeurs étaient pourtant nombreuses en ce qui concerne l’avenir de l’ancien joueur de l’Atlético, ce qui n’aurait pas manqué de l’énerver. Et Antoine Griezmann n’aurait pas manqué de le faire savoir à sa direction.

Griezmann avait des reproches à faire !