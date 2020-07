Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça oublie Neymar et Lautaro pour Messi ?

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu s’est exprimé au sujet de la prolongation de Lionel Messi. Des propos riches d’enseignements. Analyse.

Interrogé dans les médias espagnols, le président du FC Barcelone s’est exprimé au sujet de la prolongation de Lionel Messi : « Il a un contrat jusqu'en juin 2021. Normalement, nous ne l'expliquons pas, mais nous avons l'obligation de prolonger Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est pourquoi nous devons le prolonger. J'ai parlé avec Messi dimanche. Je suis un président qui aime parler avec les joueurs. C'est normal de le faire et il y a de nombreux sujets à évoquer. Oui je suis tranquille, Leo l'a déjà dit à plusieurs reprises, il veut prendre sa retraite au Barça et je n'ai aucun doute qu'il le fera. » Dans le même temps, Bartomeu a clairement refroidi les dossiers Neymar voire Lautaro Martinez : « Neymar ? C'est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs. Lautaro Martinez ? Nous parlerons du recrutement lorsque la saison sera terminée. En ce moment nous sommes concentrés sur la Liga et la Ligue des Champions. J'ai déjà dit que ce serait un été pour les échanges, et certains ont déjà eu lieu. Ce sera très compliqué de réaliser de gros transferts. C'est peu probable compte tenu de la situation économique des clubs qui doivent s'adapter à la nouvelle situation ».

Bartomeu prépare le terrain…

Entre les lignes, le président blaugrana trace une ligne très claire : si le FC Barcelone doit financer la prolongation de Lionel Messi, il lui sera difficile de finaliser des deals comme ceux de Neymar ou de Lautaro Martinez. Le boss catalan, sans le dire ouvertement, prépare le terrain, que ce soit pour les supporters ou tout simplement pour Messi lui-même… Avec ce message clair : si on te prolonge, on risque de ne pas pouvoir financer l’opération Lautaro Martinez…