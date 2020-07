Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prend une décision qui pourrait coûter cher avec Havertz !

Publié le 8 juillet 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Très intéressé par le profil de Kai Havertz, le Real Madrid aurait finalement décidé de ne pas bouger ses pions avant l’été 2021 dans ce dossier. Et pendant ce temps-là, la jeune pépite allemande semble prendre tout droit la direction de l’Angleterre…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, le Real Madrid est à fond sur Kai Havertz (21 ans) et a amorcé les premières approches pour la jeune pépite allemande du Bayer Leverkusen, sous contrat jusqu’en 2022 et dont la valeur marchande avoisine les 80M€. Considéré comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération, Havertz dispose d’une très belle cote sur le marché puisque nous vous révélions également que Chelsea, Manchester United et Manchester City étaient sur ses traces. Et une tendance claire semble se dessiner dans ce dossier…

Rien avant 2021 pour le Real Madrid ?

Le journaliste de Sport Bild , Christian Falk, annonce ce mercredi que le Real Madrid ne devrait pas formuler d’offre avant l’été 2021 pour Kai Havertz malgré le vif intérêt que porte Zinedine Zidane au jeune talent du Bayer Leverkusen. Fragilisé sur le plan financier par la crise sanitaire du Covid-19, le club merengue voudrait prendre son temps avant de passer à l’action pour Havertz et tenter de rafler la mise. Mais le Real Madrid, en prenant le risque d’attendre encore une année, pourrait bien se faire surprendre…

Havertz mise sur Chelsea

En effet, toujours selon les révélations du journaliste de Sport Bild , Kai Havertz aurait réclamé un bon de sortie dès cet été au Bayer Leverkusen, et le milieu de terrain allemand aurait une préférence claire pour Chelsea. Les Blues , qui font partie des prétendants les plus motivés par son recrutement, semblent donc bien partis pour boucler ce dossier et tiennent la corde à l’heure actuelle, d’autant que le club londonien aurait l’intention de laisser partir plusieurs éléments du milieu de terrain au cours du mercato estival (N’Golo Kanté, Tiémoué Bakayoko, Jorginho…). Frank Lampard pourrait donc faire de la place à Havertz et réaliserait un énorme coup en devançant le Real Madrid.

Leverkusen ouvert à une vente

Récemment interrogé par Sport Bild sur une possible vente de Kai Havertz, le directeur sportif du Bayer Leverkusen, Rudi Völler, avait d’ailleurs laissé la porte ouverte : « Il est encore l'un de nos joueurs. Nous avons nos idées, nous savons ce qu'il peut faire. J'espère personnellement qu'il restera un an de plus. Nous avons un accord : si une offre nous convient, il peut partir cet été », avait confié le dirigeant allemand.

True: @kaihavertz29 will ask his club @bayer04fussball to sell him this summer @ChelseaFC — Christian Falk (@cfbayern) July 8, 2020