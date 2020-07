Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : L'agent de Kevin De Bruyne se prononce sur son avenir !

Publié le 9 juillet 2020 à 14h40 par La rédaction

Annoncé pendant quelques semaines dans le viseur du Real Madrid pour cet été, Kevin De Bruyne serait finalement parti pour rester du côté de Manchester City, selon l’agent de l’intéressé…