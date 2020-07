Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu met les choses au clair sur l’échange Arthur-Pjanic !

Publié le 7 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Josep Maria Bartomeu est revenu sur l’échange entre Arthur et Miralem Pjanic. Une opération motivée par des critères sportifs à en croire le président du FC Barcelone.

A la recherche de liquidités, le FC Barcelone a certainement vu d’un bon œil le transfert d’Arthur à la Juventus. Longtemps, le milieu de terrain brésilien a refusé de quitter la Catalogne mettant ainsi en péril l’arrivée de Miralem Pjanic. Finalement, Arthur a accepté de rejoindre Turin pour un transfert estimé à 72M€. Miralem Pjanic, qui avait déjà donné son accord au FC Barcelone, portera lui le maillot blaugrana durant au moins les quatre prochaines saisons. Interrogé sur cette opération, le président du FC Barcelone a tenu à mettre les choses au clair.

« Cela fait longtemps que nous voulions recruter Pjanic »