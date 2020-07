Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce protégé de Puel affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 9 juillet 2020 à 15h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport, Claude Puel souhaite conserver Wesley Fofana. Cela tombe bien puisque le joueur voudrait rester à l’ASSE la saison prochaine.

Comme annoncé par le 10 Sport en février dernier, l’ASSE souhaite se séparer de nombreux cadres et donner la chance à de jeunes joueurs. Ainsi, le club stéphanois n’a aucune intention de laisse filer Wesley Fofana (19 ans) courtisé par le Milan AC. Comme annoncé par le 10 Sport, Claude Puel s’oppose au départ de son jeune défenseur central, et ce malgré la situation financière délicate de l’ASSE.

Fofana veut rester un an de plus à Saint-Etienne