Mercato - OM : Villas-Boas proche de retrouver un ancien joueur ? La réponse

Publié le 9 juillet 2020 à 14h45 par La rédaction

À la recherche d’éléments à moindre coût du coté de l’OM, André Villas-Boas aurait activé ses propres réseaux et ciblerait un de ses anciens joueurs : Mauricio. Toutefois, pour le moment, cela n'aurait pas été plus loin qu'une prise de contact.

La situation économique de l’OM est surveillée de près au sein de l’état-major marseillais et elle se répercute sur le mercato du club phocéen. Avec de faibles moyens et une obligation de dégager 60M€ de ventes, la marge de manoeuvre est faible à l’OM. Face à cette difficulté, les Phocéens pensent malin et André Villas-Boas a décidé d’activer ses propres réseaux pour trouver des pistes intéressantes à moindre coût. Une piste s'est d'ailleurs dégagée ces dernières heures, celle menant à Mauricio, milieu de terrain libre qui était au PAOK Salonique en Grèce. Le Brésilien connait d'ailleurs très bien Villas-Boas pour avoir évolué sous ses ordres au Zénith.

Pas d’offre formulée