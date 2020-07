Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane rêverait toujours de Paul Pogba !

Publié le 9 juillet 2020 à 0h30 par T.M.

Depuis l’été dernier, Paul Pogba est annoncé au Real Madrid, notamment sur demande de Zinedine Zidane. Un intérêt qui resterait toujours d’actualité à en croire Frédéric Hermel.

De retour sur le banc du Real Madrid en mars 2019, Zinedine Zidane avait certaines demandes en ce qui concerne le recrutement estival. L’une de ses priorités était notamment de faire venir Paul Pogba afin de venir étoffer l’entrejeu des Merengue. Durant tout l’été, ce feuilleton a animé la rubrique mercato. Toutefois, retenu par Manchester United, le champion du monde n’a pas rejoint son compatriote au sein de la Casa Blanca. Un échec qui n’aurait toutefois pas refroidi Zinedine Zidane. En effet, dernièrement, Le 10 Sport vous révélait que suite à des contacts entre la Juventus et Mino Raiola, agent de Pogba, l’entraîneur du Real Madrid en avait fait de même afin de rester dans la course pour le protégé d’Ole Gunnar Solskjaer.

« Zidane compte beaucoup sur Pogba »