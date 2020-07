Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Chelsea... Ces révélations sur le choix de Pjanic !

Publié le 9 juillet 2020 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il a officiellement rejoint le FC Barcelone dernièrement, MIralem Pjanic était également sur les tablettes du PSG. Et il semblerait que le milieu bosnien n’ait pas imaginé un seul instant l’hypothèse de répondre favorablement aux avances du club parisien.

Après avoir recruté trois joueurs l’été dernier au milieu de terrain, Leonardo a une nouvelle fois fait de l’entrejeu du PSG l’un des secteurs de jeu à renforcer en priorité cet été. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, la priorité du directeur sportif de l’écurie francilienne se nomme Sergej Milinkovic-Savic, tandis qu’il étudie en parallèle d’autres pistes puisqu’il souhaiterait enrôler non pas un, mais deux nouveaux joueurs dans ce secteur. Et l’un des noms étudiés par Leonardo était Miralem Pjanic. Seulement voilà, il semblerait que celui qui a récemment rejoint le FC Barcelone dans un échange avec Arthur Melo n’avait pas la moindre intention de revêtir la tunique du PSG la saison prochaine.

« Soit je reste à la Juventus, soit je vais à Barcelone »