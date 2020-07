Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nouveau coup de froid dans le feuilleton Osimhen ?

Publié le 10 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors qu’un transfert vers Naples semblait se concrétiser pour Victor Osimhen, ce dossier semble de plus en plus compromis, d'autant que le club italien aurait activé un plan B.

Le feuilleton Osimhen n’est pas prêt de se finir. Comme révélé en exclusivité par le 10sport, Naples est prêt à débourser 80 M€ pour s’offrir l’attaquant du LOSC et son coéquipier Gabriel pour un montant de 25 M€. Néanmoins, le joueur prendrait le temps de la réflexion concernant son futur club, ce qui agacerait le club italien pour finaliser le dossier. De ce fait, Naples serait en train de se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son animation offensive et l’une d’entre elles se trouverait en Italie…

Immobile en plan B après Osimhen ?