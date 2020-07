Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pourquoi le feuilleton Osimhen est totalement relancé…

Alors que son transfert pour Naples à hauteur de 80M€ était totalement bouclé, Victor Osimhen aurait fait machine-arrière en demandant un temps de réflexion. Et un énorme rebondissement ne serait pas à exclure pour le buteur du LOSC…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité la semaine passée, Victor Osimhen avait donné son feu vert à Naples pour un transfert cet été, et son départ du LOSC paraissait donc acté. Pour rappel, selon nos informations, les deux clubs avaient trouvé un accord à hauteur de 80M€ pour le transfert d’Osimhen, qui était la grande priorité de Gennaro Gattuso à ce poste, et Naples est également bien parti pour recruter un autre joueur du LOSC en la personne de Gabriel pour 25M€. Mais tout a été relancé mardi après-midi…

Osimhen demande un temps de réflexion

En effet, la presse italienne a lâché une petite bombe en annonçant que Victor Osimhen et son entourage auraient mis le Napoli en stand-by en attendant de recevoir une meilleure offre en provenance de Premier League. Qu’en est-il vraiment ? Dans son édition du jour, La Voix du Nord confirme cette tendance et indique que Victor Osimhen et son entourage auraient tout simplement décidé de ne plus répondre, pour le moment, aux sollicitations. Le buteur nigérian du LOSC souhaiterait quelques jours de patience et de réflexion avant d’officialiser sa décision. Très attiré par la perspective d’un transfert en Premier League, Osimhen aurait donc fait machine-arrière en laissant Naples sur le carreau, d’autant que le média nordiste précise qu’un club allemand et un club anglais seraient récemment venus aux nouvelles à son sujet.

