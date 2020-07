Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sergio Rico ouvre la porte à une autre destination !

Publié le 8 juillet 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG serait actuellement en train de négocier une baisse du montant de l’option d’achat de Sergio Rico, l’agent du gardien espagnol évoque ses différentes pistes en Turquie.

Prêté par le FC Séville au PSG depuis l’été dernier, Sergio Rico a vécu une saison dans l’ombre de Keylor Navas. Et il semblerait que les dirigeants parisiens soient satisfaits de l’état d’esprit et du rendement du gardien espagnol puisque Leonardo négocierait actuellement avec le FC Séville pour faire baisser le montant de son option d’achat, qui s’élève aujourd’hui à 10M€. Mais qu’en est-il pour Sergio Rico et son entourage ? L’avenir du gardien sévillan passera-t-il forcément par le PSG ?

Sergio Rico pas contre une aventure en Turquie