Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une ouverture pour Zidane dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 9 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Nicolò Zaniolo pourrait bien quitter l’AS Roma cet été. Le club italien ne souhaiterait pas voir la pépite de 21 ans partir, mais pourrait donner son feu vert à un départ...

A seulement 21 ans, Nicolò Zaniolo est aujourd’hui un pilier de l’AS Roma. Décrit comme un des joueurs les plus prometteurs de la Serie A par de nombreux admirateurs du championnat italien, le milieu offensif aurait tapé dans l’œil de nombreux clubs et Mundo Deportivo a récemment annoncé que le Real Madrid suivrait de près Zaniolo. Aux dernières nouvelles, l’AS Roma serait prête à s’en séparer si un beau chèque arrivait sur la table.

Zaniolo sur le départ ?

Selon les informations d'Alfredo Pedula, Nicolò Zaniolo serait très heureux à l’AS Roma, mais le club italien pourrait accepter de se séparer de la pépite italienne. Effectivement, avec la situation financière difficile suite à la crise provoquée par le coronavirus, le club de la Louve pourrait laisser partir le milieu italien si un club venait à proposer une offre de 50M€ lors de la fenêtre du marché des transferts. Affaire à suivre.