Foot - Mercato - ASSE

Mercato - Officiel : Encore une recrue pour Puel à l’ASSE !

Publié le 9 juillet 2020 à 21h32 par T.M.

Souhaitant rajeunir l’effectif de l’ASSE, Claude Puel pourra compter sur Yvan Neyou la saison prochaine.