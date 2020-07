Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tient peut-être le nouveau Paul Pogba !

Publié le 11 juillet 2020 à 3h30 par La rédaction

Recruté gratuitement par l’OM cet été, Pape Gueye a déjà affiché ses qualités à l’entraînement, au point d’impressionner Jordan Amavi qui le comparé déjà à Paul Pogba.

« J’ai choisi l’OM tout simplement car c’est un grand club. Tout le monde connait l’OM. Tout type de joueur rêve de jouer un joueur à l’Olympique de Marseille. C’est ce que j’envisageais étant petit. Aujourd’hui je suis à l’Olympique de Marseille et je suis très heureux », confiait récemment Pape Gueye pour justifier sa signature à l’OM cet été, lui qui arrivé pour 0€ après être arrivé en fin de contrat au Havre. D’ailleurs, le jeune milieu de terrain franco-sénégalais semble avoir impressionné ses nouveaux coéquipiers de l’OM, à l’image de Jordan Amavi.

« On l’appelle La Pioche »