Mercato - OM : Amavi valide la dernière recrue de Villas-Boas !

Publié le 10 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors que l’OM a officialisé la venue de Pape Gueye il y a une dizaine de jours, Jordan Amavi parle de cette nouvelle arrivée.

Alors que les joueurs et le staff de l'OM ont déjà pris la direction de Faro au Portugal pour débuter leur pré-saison, le club officialisait dans le même temps la signature de Pape Gueye. Après s’être engagé sous ses nouvelles couleurs pour quatre ans, le milieu de terrain a rejoint ses nouveaux coéquipiers. Et dans les colonnes de La Provence, Jordan Amavi raconte l’intégration de Pape Gueye au sein de l'OM.

Amavi compare Gueye à Paul Pogba