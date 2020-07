Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud doit gérer un gros casse-tête dans plusieurs dossiers !

10 juillet 2020

Alors qu’un certain nombre de joueurs de l’OM n’ont plus qu’une seule année de contrat, comme par exemple Jordan Amavi, Jacques-Henri Eyraud va devoir prendre une décision radicale à leur sujet : les vendre dès cet été, ou bien arriver à les prolonger sans augmenter leurs salaires. Un vrai casse-tête…

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM traverse une période particulièrement trouble sur le plan financier, et le président Jacques-Henri Eyraud devra impérativement vendre plusieurs joueurs afin de renflouer les caisses. Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car paraissent d’ailleurs comme étant les grands favoris au départ, eux qui disposent de la valeur marchande la plus importante de l’effectif de l’OM. Mais comment gérer au mieux les joueurs qui n’ont plus qu’une année de contrat ?

Amavi ne compte pas bouger

Jordan Amavi, le latéral gauche de l’OM, est notamment concerné. Pourtant, interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi, il indique clairement qu’il sera encore au club la saison prochaine : « C’est la Ligue des champions, j’ai hâte d’y être, d’entendre la musique dans un Vélodrome plein, je l’espère (…) Je vis l’instant présent, je travaille, la saison va bientôt commencer. On verra. L’Angleterre, c’est le championnat que je préfère. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l’instant, je suis là, je porte le maillot de l’OM. Pas de départ cet été ? Non, moi je suis là, sauf si on me met à la porte », a indiqué Amavi. Jacques-Henri Eyraud devra donc trancher très rapidement sur le sort à réservé à l’ancien Niçois : le vendre cet été, ou bien lui proposer rapidement une prolongation de contrat pour éviter de le voir partir libre dans un an. Et Jordan Amavi n’est pas le seul joueur de l’OM dans cette situation, loin de là.

Thauvin, Germain et Mandanda sont également concernés

Parmi les joueurs très utilisé par André Villas-Boas à l’OM, on compte également Florian Thauvin, Steve Mandanda ainsi que Valère Germain n’ayant plus qu’une année de contrat. Selon les dernières tendances, l’emblématique gardien marseillais devrait bientôt se voir proposer une prolongation sur les mêmes bases que Dimitri Payet, avec une baisse significative de son salaire. En revanche, les cas Thauvin et Germain seront plus délicats à gérer puisque les deux attaquants ont affirmé leur envie de poursuivre l’aventure à l’OM la saison prochaine, et Jacques-Henri Eyraud ne sera pas en mesure de les prolonger avec leurs niveaux de salaire. Affaire à suivre…