Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas valide ce dossier à 4M€ !

Publié le 11 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

L’Olympique de Marseille a récemment levé l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez, qui a donc signé à l’OM pour de bon. Jordan Amavi s’est montré satisfait de cette nouvelle.

Finalement, l'OM s'est déjà montré actif dans ce mercato malgré des moyens limités. En effet, Jacques-Henri Eyraud a fait signer plusieurs contrats professionnels à des jeunes du centre de formation et a également prolongé le contrat de Dimitri Payet de deux saisons. De son côté, Pape Gueye a rejoint les Marseillais en provenance du Havre AC à moindres frais. Et dans un autre temps, la direction marseillaise a levé l’option d’achat estimée à 4M€ d’Alvaro Gonzalez, prêté à l’OM la saison dernière par Villarreal. Le défenseur espagnol s’est très vite imposé dans l’équipe d'André Villas-Boas et est devenu un cadre très apprécié dans le vestiaire…

« C’est un élément très important »