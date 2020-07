Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas dévoile les coulisses de son premier joli coup de l'été !

Publié le 11 juillet 2020 à 1h45 par A.M.

Malgré des difficultés financières importantes, l'Olympique de Marseille a réussi à boucler un premier renfort avec l'arrivée libre de Pape Gueye. André Villas-Boas a dévoilé les coulisses de ce dossier.

Contraint de réaliser de jolis coups cet été compte tenu de ses problèmes financiers, l'Olympique de Marseille a déjà bouclé l'arrivée de Pape Gueye. Libre suite à la fin de son bail avec Le Havre, le milieu de terrain s'était engagé avec Watford, avant de finalement faire machine arrière. En quête d'un milieu de terrain, l'OM a sauté sur l'occasion pour attirer un jeune joueur prometteur qui entre parfaitement dans sa nouvelle stratégie. André Villas-Boas a d'ailleurs eu un rôle très important dans ce dossier comme il le confirme.

Villas-Boas confirme son implication pour attirer Gueye