Mercato - OM : Pierre Ménès affiche de gros doutes sur Mohamed Ayachi Ajroudi !

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi a affiché ses ambitions pour l'Olympique de Marseille, Pierre Ménès ne cache pas ses doutes concernant le sérieux de l'homme d'affaires franco-tunisien.

Si Frank McCourt continue d'assurer via sa porte-parole que l'OM n'est pas à vendre, cela n'empêche pas Mohamed Ayachi Ajroudi de rêver. L'homme d'affaires franco-tunisien qui souhaite mettre la main sur l'Olympique de Marseille a accordé une interview au Figaro ce vendredi dans laquelle il affiche ses ambitions pour le club phocéen. « Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. (…) Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal », a déclaré Mohamed Ayachi Ajroudi avant d'ouvrir la porte de l'OM à Zinedine Zidane : « L’entraîneur en place (Villas-Boas) est très bon, mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? C’est l’avenir qui nous le dira. » Un discours qui ne rassure absolument pas Pierre Ménès.

« Le mec est chelou »

« Supporters marseillais ça vous rassure ce genre de propos ? Moi pas du tout », a confié le chroniqueur du Canal Football Club sur Twitter , en réponse à l'entretien donné par Mohamed Ayachi Ajroudi, avant d'ajouter : « Et c’est supposé être plus rassurant ? Je ne critique pas l’interview, mais le mec est chelou ». Une sortie qui ne devrait pas rassurer les fans de l'OM...