Mercato - OM : Villas-Boas contrarie les plans d'Eyraud !

Publié le 11 juillet 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud se retrouve dans l'obligation de vendre cet été, André Villas-Boas pourrait lui mettre des bâtons dans les roues.

« C’est entre Kevin et le président. Kevin a été un joueur important pour moi, je compte sur lui, je ne pense pas qu’il veuille partir . » Dans les colonnes de L'Equipe , André Villas-Boas a affiché sa volonté de conserver Kevin Strootman. Une mauvais nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud qui compte sur son départ afin d'alléger la masse salariale. Mais le technicien portugais souhaite également réussir à garder Boubacar Kamara qui possède l'une des plus importantes valeurs marchandes de l'effectif de l'OM.

Villas-Boas veut garder Strootman et Kamara