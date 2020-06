Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud bien aidé par le confinement dans le dossier Payet !

Publié le 29 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Dimitri Payet, qui a finalement accepté de baisser considérablement son salaire pour prolonger avec l’OM, a profité du confinement pour mener sa réflexion.

Samedi, le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud a lâché une petite bombe en annonçant que Dimitri Payet avait prolongé son contrat en acceptant de baisser considérablement son salaire : « Il a fait des efforts considérables. Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes ». Le milieu offensif marseillais va donc poursuivre l’aventure avec son club de cœur, et dans un entretien accordé au site officiel de l’OM dimanche, Payet a expliqué que le confinement avait joué un rôle important dans cette décision.

« Le confinement m’a permis de beaucoup réfléchir »